Bakan Yardımcısı Turan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 81 il üniversite teşkilatı buluşma programına katıldı. Program'a Turan'ın yanı sıra, TÜGVA Başkan Yardımcısı Burak Sarman, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. TÜGVA Başkan Yardımcısı Sarman, Diriliş Kamplarının ikincisini yaptıklarını belirterek, bu seneki temanın, 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' olduğunu söyledi.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Turan, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ekonomide orta gelir tuzağı vardır. Bir yere saplanırsın, bocalarsın ne yukarı çıkabilirsin ne aşağı inebilirsin. Uzun yıllar aynı yerde kalırsın ve buna orta gelir tuzağı derler. Bizim için en büyük riskte orta siyaset tuzağıdır. Sorun var görmezsek, sorun var çözmezsek, risk var aşmazsak yani orta siyaset tuzağına düşersek en büyük hatayı yapmış oluruz. Hata yapma lüksümüz yok, durağanlıktan çıkıp daha güzel iş yapma görevimiz var. Bakın millet bizden kopmadı, yerel seçimlerde sıkıntı yaşadık ama rakamlar ortada. Bu millet bizi bırakıp da başka partiye oy vermedi, bu millet bize kızdı ve sandığa gitmedi. 'Hala sana güveniyorum, hala seni seviyorum ve başka yere gitmiyorum ama yanlış yapıyorsun beni ihmal ediyorsun. O yüzden seni uyarmak için sandığa gitmiyorum' dedi. Kimin ne eksiği varsa, kimin ne hatası varsa bunu revize etmek ve kendi ruhumuza dönmek en büyük görevimiz. Bunu başkaları yapmayacak, partilere, kurumlara hasbelkader gelen, tepeden gelen, hak etmeden gelenler yapmayacak. Kurumuma zarar verir miyim, vermez miyim endişesi olmayan, hiçbir şey üretmeyen, her adımıyla, her yaklaşımıyla, yaşantısıyla, açıklamalarıyla kurumlarına zarar verenler bunu yapmayacak. Bunu siz yapacaksınız" dedi.

"ÜÇLÜ MASANIN DA ADAYI BELLİ MİLLETİ OYALIYORLAR"

Turan, ana muhalefet partisinin aday belirleme politikasını da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu 23 yılı konuşurken, hatta daha iyi olalım derken, 87 yıldan beri bu hesaplaşmayı yapamayan yapılarda var. Dün 27 Mayıs darbecileriyle masa kuranlar, dün 28 Şubat vesayetçileriyle masa kuranlar, dün altılı masa kuranlar, bugünde üçlü masa tiyatrosu oynuyor. Yahu üç lider yok ki orda ne zirvesi ne masası. Üç genel başkan yok ki orada. Düşünsenize Tayyip Erdoğan, iki tane belediye başkanı alacak yanına ve 'büyük zirve' diyecek, güleriz. Sen Genel Başkansın, tabi ki belediye başkanlarını eksiksiz çağıracaksın, gelecekler ve toplantı yapacaksın. Neden iki başkan, boy sırası mı? Kavga sırası mı? Niye üç değil, dört değil, beş değil? Altılı masanın ilk gününde aday belliydi. İki yıl milleti oyaladılar. Üçlü masanın da adayı belli. Güya; ön seçimle milleti oyalayacaklar. Yap atamanı hakkını ver işin. Kimi kandırıyorsunuz? Bir adayı ön seçime sokacaklar, güya seçim olacak. Peki seçim bitti, aday belli zaten, ondan sonra 20 tane milletvekili çıkıp bir başka adayı gösterirse, siz bunu göstermeyecek misiniz? O yüzden bu tam bir tiyatro. Bu bir defa ön seçim değil, olsa olsa temayüldür. Temayülde de birden fazla aday varsa kıymeti olur. Zaten biri çekildi öbürü kaldı. Şimdi tavşan aday bulacaklar birkaç tane, onlarla beraber seçim yapacaklar. Bu halkı kandırıp dalga geçmektir.