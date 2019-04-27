'Ucuza satmaktansa çürütüp attılar'

Yerel seçimlerden önce Türkiye’nin ekonomisini çökertmeye amaçlayan saldırıları fırsat bilenler stokladıkları soğanın 10 liraya kadar yükselen fiyatı düşmesin diye çürütüp boş alanlara atıyor. Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde depolarda çürütülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Esentepe Mahallesi’nde faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atılan tonlarca çürümüş soğan, mahallelilerin tepkisi çekti. Mahalleli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı boyunca onlarca metre mesafeye atılan çürük soğanların çevreye yaydığı kötü kokunun yanısıra sağlık sorunlarına da neden olabileceği endişesini yaşadıkladını belirttiler. Atılan tonlarca soğanın zamanla filizlenip yeşerdiği de görüldü.

Yol kenarına dökülen soğanların pas ya da mantar hastalığına yakalandığını söyleyen mahalle halkından Nihat Yüksel, “Gördüğünüz torbalarda çürüyen soğanlar var. Pas ve mantar hastalığına yakalanan soğanları kaldırıp buraya döküyorlar.

Bu soğanlar yeni değil 1,5-2 aydır burada. Elde kalan soğanları temizleyip piyasaya vermeye çalışıyorlar, kalan çürük soğanları da döküyorlar” dedi.

HER KÖYDE VAR

Mahalle sakinlerinden Erdal Akbulut ise zamanında soğanları üreticilerin vermeyip, stokladıklarını ve uygun şartlarda tutulmadığı için çürüdüğünü öne sürdü. Akbulut, “Memleketimizin halini görüyorsunuz, soğanları zamanında ucuz vermiyorlar, depoya koyuyorlar, zam gelecek diye sonra zammın sonunu görüyorsunuz. Çuvalını 10 liradan verselerdi bütün millet alırdı. Bu kadar soğana yazık günah değil mi? Bu soğanları buraya çiftçilerimiz, tüccarlarımız atıyor. Soğanları depoya koyuyorlar sonra zam gelecek diye bekletiyorlar. Sonra yeşilleniyor, çürüyor depoda. Sonra da gördüğünüz gibi atıyorlar. Bu manzara bütün köylerde var. Hangi köye gidersen git yol kenarında bu kadar soğan görürsünüz” diye konuştu.