Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecekİLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 7, 2024
Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı...