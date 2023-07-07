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Politika

Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kritik görüşmede ele alınacak konuları paylaştı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı: İşte masadaki konular
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ELE ALINACAK KONULAR AÇIKLANDI

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

  • Volodimir Zelenskiy
  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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