Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.

Finishing a busy day in Türkiye . Talks with President @RTErdogan. Coordination of positions on the #PeaceFormula, the @NATO Summit, security guarantees and the grain initiative. Reconstruction of Ukraine, defense contracts between our companies.