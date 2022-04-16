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Politika

Ukrayna ile önemli görüşme! Türkiye'den 'aciliyet' vurgusu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:47
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği, bir kez daha ifade edildi.

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