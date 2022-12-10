Ukrayna-Rusya savaşı için dikkat çeken açıklama: Türkiye, AB üyesi olsaydı önlenebilirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Arnavutluk ziyareti kapsamında, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) Bağlı Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT) "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşın ardından AB genişleme ve entegrasyon süreci" konulu seminer verdi.

Kaymakcı, UNYT kampüsünde gerçekleştirilen seminerde, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonu gibi konulara değindi.

Türkiye'nin, Kırım ve deniz alanları dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediğini ifade eden Kaymakcı, Türkiye'nin bu savaşta stratejik bir konumda durduğunu vurguladı.

"Bir NATO üyesi olarak Türkiye, iki ülke arasında ortak bir dil olma rolü oynuyor" diyen Kaymakcı, bu savaşın güvenlik açığı, enerji güvensizliği, ekonomik gerileme ve düzensiz göçün artması gibi yansımaları olduğunu ifade etti.

Türkiye AB üyesi olsaydı, bu savaşın önlenebileceğini dile getiren Kaymakcı, bugün NATO ve AB arasında işbirliği, eş güdüm ve birliğin eksik olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başka bir boyutunun olduğunu ve Rusya'nın bu savaşının, ülkelerin ekonomilerine büyük sorunlar yarattığını belirten Kaymakcı, "Genişleme sürecini ilerletmek için savaşlara ve çatışmalara ihtiyacımız yok. Barış döneminde çalışmalıyız. Normal zamanlarda bile öğrenme sürecini hızlandırmak için kelimeler ve saldırganlığa ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.



"Batı Balkanlar" ifadesine atıfta bulunan Kaymakcı, bu terimin, Türkiye'nin diğer aday ülkelerden ayrılması amacıyla AB tarafından icat edildiğini vurguladı. Kaymakcı, "10 tane potansiyel ülke ve üye ülke olduğunu biliyoruz. Bunlardan altısı bu bölgeden. Ancak bunlar Batı Balkan değil. Doğal olarak AB'ye giriyoruz diye inancımızı değiştirecek değiliz ve hiç kimsenin de inancına müdahale etme niyetimiz de yok." diye konuştu.

Seminerin başında selamlama konuşması yapan UNYT Rektörü Erkan Erdemir de Kaymakcı'nın deneyimlerine değinerek, Kaymakcı'nın bu seminere katılmasının sadece üniversitedeki uluslararası ilişkiler okuyan öğrenciler için değil küresel meselelere ilgisi olan tüm öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Seminere Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Ukrayna'nın Tiran Büyükelçisi Volodymyr Shkurov, diğer ülke diplomatları, TMV temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Kaymakcı, Arnavutluk ziyareti kapsamında ülkenin farklı üst düzey temsilcileriyle görüştü.