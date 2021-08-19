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Politika

Ukrayna'dan Türk İHA'sıyla gövde gösterisi

Kiev'de 24 Ağustos'ta düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı. Provada, Bayraktar TB2 İHA'nın da olduğu askeri araçlar sergilendi.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 06:51 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:51
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları nedeniyle 24 Ağustos'ta düzenlenecek askeri geçit töreninin provası yapıldı.

Askeri geçit töreni provası Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde yapıldı.

Provada Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra Bayraktar TB2 İHA'nın da olduğu askeri araçlar sergilendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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