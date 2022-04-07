Ukrayna'nın teklifine Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap: Olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeleri İngiliz Financial Times'a değerlendirdi.

Sözcü Kalın, Buça'daki görüntülere ilişkin, "Hepimiz bu insan hakları ihlali ve muhtemel savaş suçu fotoğraflarını görünce öfkelendik. Bu olay özellikle Ukrayna tarafından müzakerelerin devam etmesini riske attı." ifadelerini kullandı.

Kalın, "Sahadaki gelişmeler, Buça'dan ve birkaç yerden gelen görüntüler, müzakerelerin eskisi gibi devam etmesini elbette daha da zorlaştırıyor. Hepimiz gibi Ukraynalılar da perişan durumda... Bunlar gerçekten korkunç, kesinlikle kabul edilemez, insanlık dışı eylemlerdir ve bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkarılmalı." dedi.

Sözcü Kalın, askeri harekatın 24 Şubat'ta başlamasından bu yana Türkiye'nin en üst düzey Rus-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığını ve her iki tarafı da müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini ifade etti.

"Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve Rus tarafıyla görüşmeye devam etmek önemli" diyen Sözcü Kalın, "Şahsen önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta için büyük bir atılım beklemiyorum. Ama belki bir veya iki hafta içinde tekrar hareketlilik görebiliriz." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLACAK MI?

Ukrayna tarafı geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'nin garantör ülke olmasını istediğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin konuşan Kalın, "Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılarla, Ruslarla bu tartışmayı yaptık. Amerikalılar ve Fransızlarla biraz konuştuk, ancak imzamızı atmadan önce ordularımız tarafından üzerinde çalışılması gereken birçok askeri detay var." dedi.