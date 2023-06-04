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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk açıklamasında, 'Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır.' ifadesini kullandı.

AA4 Haziran 2023 Pazar 00:41 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak azmimiz var, irademiz var, gücümüz var" diyerek başladığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevini 5 yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurguladı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Takım çalışması ile hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın yol arkadaşı olduk. Yolumuz şimdi daha zorlu, yükümüz daha ağır. Ancak irademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz. Beni öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
  • Abdulkadir Uraloğlu
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