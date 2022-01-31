Ülkedeki Türkiye varlığı dengeleri değiştirdi! ''Derinden sarsıldılar''

Sabah 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:08 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:11

Katar merkezli Al Jazeera'da çıkan analizde Türkiye'nin Libya'daki askeri ve siyasi varlığının Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki uluslararası dengeleri değiştirdiği kaydedildi. Türkiye ve Rusya'nın Libya'da bulunmasının uluslararası diplomaside yol açtığı sonuçları ele alan analizde Türkiye ve Rusya'nın varlığı Avrupa ülkeleriyle ABD'yi derinden sarstığına vurgu yapıldı. ABD'nin Türkiye'nin Libya'daki varlığından farklı şekilde etkilendiği kaydedilen analizde, bu nedenle ABD'nin Rusya'yı frenleyen bir güç olarak Türkiye'ye olumlu baktığına işaret edildi.

Ancak dengeleri derinden bozulan Fransa gibi Avrupalı güçlerin Türkiye ve Rusya'dan dolayı kaygıya kapıldığı belirtildi. Emily Milliken ve Giorgio Cafiero imzalı analizde, "Birincisi, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da kalması onların çıkarlarına. İkincisi mevcut koşullar altında ayrılmak için çok az teşvikleri var. Potansiyel olarak iki ülkenin güçlerini ayırabilecek tek kuvvet ABD'dir" ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli Brookings Enstitüsü Dış Politika programında Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi Danışmanı Federica Saini Fasanotti, "Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve hepsinden önemlisi Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu devasa iç sorunlara kadar çok daha acil sorunların olduğu bu zamanda, Libya ile ilgilenmiyor" dedi.

BIDEN'IN BİR STRATEJİSİ YOK

Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in kıdemli üyelerinden Jalel Harchaoui de "Biden'ın Libya için bir stratejisi yok.Biden yönetimi bir strateji oluşturacak kadar ciddi değil. Dolayısıyla, Libya'daki yabancı aktörlerin varlığı konusunu ele almaktan bahsederken, ciddiye alınmamalı. Çünkü hiç bir adım atılmıyor" dedi.

TÜRKİYE BÖLGEDE KALICI

Bu bağlamda, silahlı Türk ve Rus personelin, koşullar önemli ölçüde farklılaşmadıkça Libya'nın güvenlik mimarisinin bir parçası olarak kalacakları vurgulanan yazıda, "ABD'nin bakış açısına göre, Rusya'nın askeri gücü Wagner Group'un Libya'daki varlığını genişletme ihtimaline karşı Türkiye'nin orada olması işlerine geliyor" ifadeleri kullanıldı. Harchaoui, "ABD, Rusya'nın kalacağını bildiği için Rusya'yı ayrılmaya zorlamanın zor olacağının farkında olduğundan, Rus varlığının genişlemesini kontrol altına alacak bir mekanizmaya ihtiyacınız var" dedi. Harchaoui, "ABD Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi görüyor. ABD'nin perspektifinden 'fena olmayan bir varlık biçimi' Aynı zamanda, ABD'nin Rusya'nın varlığını genişletmesini önlemek için bir tür araca ihtiyacı var. Sonuç olarak, Washington Türkiye'nin varlığının devam etmesinden yana duruyor" dedi.

FRANSA ÇOK RAHATSIZ

Analizde, "AB üyesi devletleri, özellikle de Akdeniz ülkeleri, Libya'nın geleceğinde büyük paya sahip olduklarını düşünüyor. Kuzey Afrika ülkesinde hem Türk hem de Rus güçlerinin varlığı, Ankara'nın Libya'daki rolüne karşı çok daha olumlu bir duruş sergileyen ABD'nin aksine, Avrupalı güçleri derinden rahatsız ediyor" ifadeleri kullanıldı. Özellikle Fransa'nın bölgedeki Türk varlığından rahatsız olduğu vurgulanan yazıda, "Fransa, Türkiye'nin buradaki rolünü Rus Wagner Group'un varlığından daha sorunlu görüyor" denildi.