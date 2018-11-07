Ülkemizdeki tarihi değişime imza attık
Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden itibaren Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselttik. Ortaya çıkan manzara tarihi bir değişimi gösteriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, AK Parti iktidarının 3 Kasım itibariyle 16 yılını geride bırakıp, 17’nci yılına girdiklerini belirterek şunları söyledi: “Ortaya çıkan manzara çok önemli bir tarihi değişime işaret ediyor. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak Türkiye’yi büyütme ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir. 16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her seçimde hamdolsun ‘Durmak yok yola devam’ mesajını aldık.”
BÜTÇEDE İLK SIRADA
“Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır üzerinde durduğu ve bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarını bu yıl itibari ile 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Çıkıyor atıyor, öğretmenler atanamıyor, sınıflar boş… Öyle palavra yok milletimiz tüm gerçekleri görüyor.”
SINIFLARI 30’A İNDİRDİK
“Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum. 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk. Bunlardan CHP ve diğerlerinden böyle bir mirası devraldık ama şimdi hamdolsun bu ortalamayı 30’a indirdik. Iğdır’daki Kars’taki, öğrencilerimizin İstanbul’a Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206’ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik.”
ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI
“Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık. Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak’tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok. Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik. Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız. Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur. Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 618’di sayı biz bunu 5 bine çıkarttık. Uçağından helikopterine ambulans olarak bunları ülkemize getirdik. Çürük ve içinde herhangi bir tedavi imkanı olmayan ambulanslara bu ülkeyi mecbur ettiler.”
SAĞLIKTA YENİ BİR ÇIĞIR
“Şu anda hamdolsun bütün sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme hakkı yoktur. Artık vakıf ve özel hastanelerde anlaşmalıysa bu hizmeti verebiliyor. Şimdi şehir hastaneleriyle sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar 6 tane şehir hastanesini hizmete aldık.”
PERSONEL SAYISI ARTTI
“Adalet hizmetlerinin kalitesi bir halkın devletine bağlığının temel kriterlerinden biridir. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde baştan sona yeniledik. Adalet personelinin sayısının 61 binden 139 bine çıkardık Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.”
TERÖRİSTLERİ TEPELEDİK
“PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık. FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını tutuklu olarak şu anda cezalarını çekiyor. Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Ulaştırma AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından biri.”
YÜZLERCE DEV ESER KAZANDIRDIK
“Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56’ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saate bilemedin 45 dakikada havalimanındasın bu medeniyetin bir adımıdır. Yurt dışı destinasyonlarında Türkiye bir numara… Bay Kemal çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kıskansan da patlasan da çalışıyoruz, çalışacağız. Et fiyatlarındaki talep artışın refah seviyemizin artması olarak görsem de fiyatların uygun olması için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gideriz. Zaman zaman bunu yapıyoruz ve piyasayı rahatlatıyoruz.”
CHP’Lİ BELEDİYE BİR OKUL BİLE YAPTIRMAMIŞ
“CHP’nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Bu belediye başkanının Muğla’nın tüm ilçelerine okul yaptırdığını her yeri ana okulları kreşlerle donattığını söylüyor. Dedim ki ya bir araştırın gerçekten böyle bir şey var mı? Arkadaşlar araştırdılar aradılar taradılar ama Muğla’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir tek okul bile yaptırdığını biz bulamadık. Hatta Muğla’nın yerel basını da seferber olmuş onlar da epey bir aramışlar fakat sözü edilen eserlerden hiçbirini onlar da bulamamış. Hadi birkaç okulu tüm ilçeler diye söylersiniz mübalağa etmiş der geçeriz ancak hiç olmayan bir şeyi abarta abarta anlatmak nedir biz çözemedik. Çünkü bu zatın yalanlarını palavralarını milletin önünde dökmekten yorulduk.”
YAPTIRIMLARA KESİNLİKLE UYMAYIZ
Başkan Erdoğan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımını doğru bulmadıklarını belirterek, “Böyle bir karara uymayız. Bu girişimler dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır” dedi.
Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran yaptırımları konusunda ABD’den açıklama var, Türkiye muaf yorumunuzu alabilir miyiz?
“Her şey A’dan Z’ye net değil ama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de…. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkanım gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı. Şu anda atılan adımlarda AB ve AB ülkeleri bunların tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Hepsi farklı yerde. Paris’te yapılacak zirvede de bu konular masaya gelecek. Masaya yatırılacak. Görüşme imkanı orada olacak.”
Türkiye’nin yol haritası var mı?
“Hayır, biz bir defa ta başından beri bugünlük bir olay değil. Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Alternatifsiz bir şeydir. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeyi uyamayız, kabullenemeyiz.”
Halkbank konusu Paris’te gündemde mi?
“Telefonda gündeme geldi zaten. Tabi ki hazine ve Maliye Bakanlarımız birbirleri ile görüşmelerini devam ettiriyor olumlu bir yolda o da devam ediyor.”
ABD güçleri ile SDG’liler ile birlikte devriye yaptıkları haberleri geldi?
“Maalesef…. Bunların hepsini Paris’te bunları görüşeceğiz. Belgeleri ile her şeyi ile. Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum.”
İstanbul için Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor. Bir isim belirlediniz mi?
“Gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var.”
Bakanlardan belediye başkan adayı olacak mı?
“Darda zorda kaldık mı neden olmasın?”
10 MİLYON FİDAN TOPRAK İLE BULUŞUYOR
Başkan Erdoğan, “Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Haydar Aliyev Ormanı’nda düzenlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor’ programına katıldı. Projeyi gelecek adına son derece önemli bulduğunu belirten Erdoğan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığını projeye öncülük ettikleri için tebrik etti. ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor’ projesiyle tüm ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin katılımıyla ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlattıklarını anlatan Erdoğan, “Bu iki bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan, okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor, hayırlı olsun” dedi.
HER ÖĞRENCİNİN FİDANI OLACAK
Her öğrencinin kendi adına bir fidanı olacağına işaret eden Erdoğan, “Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Öğrencilerimizin bugün kurduğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da ormanlara dönüşecek. Bugün okul bahçelerinde koşturan, gözlerinin ışıltısı yüreğimizi ısıtan çocuklarımızla beraber ülkemizin ormanları, ekonomisi, güzellikleri de büyüyecek” değerlendirmesinde bulundu.
DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN
Erdoğan, bu projenin geleceğin teminatı olan çocuklara tabiata ve çevreye sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inandığını vurgulayarak, “Bu projenin evlatlarımıza daha yeşil, daha güzel, daha huzurlu bir Türkiye bırakma mücadelemize de katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
TOPRAĞA TOPRAK ANA DİYORUZ
Kimi Batılı yazarların yaşanan bu anlam kaybını “Tabiat artık bir mabed değil, bir fabrikadır” ifadesiyle açıkladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “İslam düşüncesinde tabiat şahsiyet sahibi, Allah’ın kainatta yarattığı her şey gibi insana amade kılınmış, emanet edilmiş bir varlıktır. Bu açıdan tabiat, insanın hilkatte yani yaratılışta kardeşidir. Kimi Müslüman düşünürlerin hurma ağacından bahsederken ‘Ademoğullarının halası’ tabirini kullanması yaratılıştaki bu kardeşliğin bir sembolüdür.”
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