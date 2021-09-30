Ülkü Ocakları'nı hedef alanlardan biri Kılıçdaroğlu, diğeri FETÖ'cü Kanter'le toplantı yapmış

star.com.tr 30 Eylül 2021 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:50

Nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış ancak, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıya tepkiler gelmeye devam ediyor.



FETÖ'yle ilişkisi ayuka çıkan Temsilciler Meclisi Üyesi Dina Tutus ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, yalan ithamlarla 'Bozkurtlar/Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddeyi' onaylattı.

Ülkü Ocakları'nı terör örgütü listesine aldırmaya çalışan isimlerin FETÖ ile ilişkisi bilinirken, Gregory Meeks'in FETÖ'nün yanı sıra, CHP'nin de organizasyonlarına katılması, ayrcıca yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevada Vekili Dina FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlu' olan Enes Kanter ile toplantı yaptığı görüntüler ortaya çıkarken, Gregory Meeks'in de 2 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gregory Meeks ile 28.07.2021 tarihinde, saat 00:29 da çevirimiçi bir toplantı gerçekeleştirdiği belirlendi.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, toplantının görüntülerini 'Bu akşam Sayın Genel Başkanımızın ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ile yaptığı toplantıya katıldık.' notuyla paylaşmış.

Tasarının yasalaşmasından sonra altı ay içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın araştırmaya ilişkin raporunu ABD Kongresine sunması isteniyor. Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

star.com.tr