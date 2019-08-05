Ülkücülerle 'İP'ler koptu

İP’in önceki gün gerçekleştirdiği kongreye delegeler ilgi göstermedi. Toplamda bin 60 delegesi bulunan İP’te, oy kullanan delege sayısının 750’ler civarında kalması, en yüksek oyun da 536 olması dikkat çekti. Katılımın düşük olduğu kongrede, salona gelen delegenin yarısı oy kullanmaya dahi gelmedi. İP’in ‘çarşaf liste’ ile gittiği seçimlerde, MHP ile bir kavga verilerek kurulan partide ülkücü camiadan gelen isimlerin büyük oranda tasfiyeye uğradığı görüldü.

LİSTE DIŞI KALDILAR

MHP’ye karşı ilk bayrak açan isimlerden olan ve kopuş aşamasındaki mahkeme süreçlerinde Meral Akşener’in avukatı olarak en önde görülen isim Feridun Bahşi ile Akşener’in, İP’i birlikte kurduğu MHP kökenli Şenol Sunat listeye giremedi. MHP ile kopuş döneminde Sinan Oğan’la hareket eden isimlerden Hasan Hüseyin Türkoğlu da yine liste dışı kaldı. Öte yandan sendika kökenli isimlerden İsmail Koncuk, DYP kökenli aileden gelen ve kongrede 536 ile en yüksek oyu alan Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ile en çok üçüncü oyu alan Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da ülkücü kökenden gelmiyor.