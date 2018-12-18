Uluslararası kuşatmayı aştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti. Bakan Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Şehriyar Afridi ve ardından Pakistan Başbakanı İmran Han ile Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi. Soylu, iki görüşmesinde de sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dâhil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı. Pakistan ile olan yakınlığın ve ilişkinin unutulmaz tarihin büyük bir emaneti olduğunu aktaran Soylu, Kurtuluş Savaşı’ndan beri Türkiye’ye verdiği desteklerinden dolayı Pakistan ve halkına teşekkür etti.

STK’LARLA GÖRÜŞTÜ

İkili görüşmelerin akabinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Nur Khan Askeri Havalimanı’na geçen Bakan Soylu, mevkidaşı Afridi ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile öteki yetkililer tarafından karşılandı. Buradaki temaslarını tamamlayan Soylu, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğine geçerek, Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu, yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Afganistan’dan Pakistan’a, Afrika hattından Suriye hattına, Ürdün’den Lübnan’a kadar Müslüman coğrafyada ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını ifade etti. Türkiye’nin bu büyük oyunda, bu bilek güreşinde, elinin bir tarafını masaya yapıştırmamaya çalışan ve ayakta tutmaya çalışan bir ülke görünümünde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

TEHDİT ETTİ

“Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize ‘yap’ demedi. Zeytin Dalı harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah’a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. Şimdi Fırat’ın doğusunda esas itibarıyla yapmaya çalıştığı da çok net ve açık. (ABD) Bizi Kuzey Irak’ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin’de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi bir taraftan Fırat’ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek. Bilmenizi isterim. Bu çerçevelemenin esası şu: Türkiye’nin hareket kabiliyetini daraltmak. Türkiye’nin çevre ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi zayıf bir banda oturtmak. Esas itibarıyla da tırnak içinde söylüyorum, doğruyu söylemesini engellemek. Bu kadar açık ve net. Türkiye’nin irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek. Bütün coğrafyalarla irtibatlarını mümkün olduğunca kesmek” Konuşmanın ardından Süleyman Soylu, temsilcilerle bir süre sohbet etti.