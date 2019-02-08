İP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, parti programlarına katılmayacak

İYİ Parti’nin (İP) CHP’den HDP’ye uzanan ittifakına tepkiler devam ediyor. Partide çok sayıda istifa peş peşe gelirken, bazı vekiller Akşener'in izlediği ittifak politikalarına isyan etti.

Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın da 31 Mart’a kadar siyasetten çekildiği iddia edildi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli Seçimler'e kadar partiden çekildiği ileri sürülen Özdağ, gazeteci Gürkan Hacır’a mesaj yoluyla, “Yurt dışında değilim, makamını toplamadım. Ankara’dayım. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Bilmesi gerekenler durumu biliyor” açıklamasını gönderdi.

“CHP BİZE OY KAYBETTİRDİ” DİYEN ÜMİT ÖZDAĞ, İYİ PARTİ’DEN ELİNİ AYAĞINI ÇEKTİ

Özdağ, 24 Haziran seçimler sonrası bir televizyon konuşmasında, “CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi” demişti. “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık” diyen Özdağ, ‘Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi’ demişti.