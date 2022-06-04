Ümit Özdağ rezil oldu! Gerçeği öğrenince anında sildi

Sığınmacılar hakkındaki sert söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadaki hareketiyle güldürdü.

SAHTE HESAPTAN MÜLTECİ TEPKİSİ

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün isminin kullanıldığı hesabın paylaşımında "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." ifadeleri kullanıldı.

ANINDA SİLDİ!

Ümit Özdağ ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi.

Ancak olayın aslının anlaşılmasının ardından Özdağ, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.