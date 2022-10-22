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Politika

Ümit Özdağ'a sert tepki: Ucubelere destek vermem

Bolu'da esnaf ziyareti sırasında destek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, 'Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum' şeklinde tepki gösterdi.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 08:05 - Güncelleme:
Ümit Özdağ'a sert tepki: Ucubelere destek vermem
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu'ya geldi. Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Özdağ esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"UCUBESİNİZ"

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından "Desteğinizi isteriz" diyen Özdağ'a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız. 'Biz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz" diye konuştu.

Özdağ, Bayındır'ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.

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