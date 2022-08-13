Ümit Özdağ'dan yeni Suriyeli provokasyonu! Sert tepki: Yalan bir değil nasıl düzeltelim?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Gaziantep Karataş mahallesinde yürüyen kızın Suriyeli tarafından kaçırıldığı yalanını ortaya attı. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklamasıyla gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Kızın ne kaçırıldığı yer doğru ne de kaçıranın Suriyeli olduğu.

YİNE PROVOKASYON İMZA ATTI

İşte Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yalanlar:

"Gaziantep Karataş mahallesinde kız caddede yürüyor, kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bindirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor."

GAZİANTEP VALİSİ GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalanına bu sözlerle yanıt verdi:

"Karataş değil Abdülhamit Han, araçla değil yaya, jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, savcı değil mahkeme. Nasıl düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor."

ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ: SENİN YATACAK YERİN YOK

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın Suriyeliler üzerinden yaptığı provokasyona sert tepki geldi.

"Sen insan değilsin" diyen Çataklı, "Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi. Senin yatacak yerin yok!" diyerek sert çıktı..

İLK PROVOKASONU DEĞİL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez 3 Ağustos Çarşamba günü sosyal medya hesabından, "Konya'da Fatih Büyükziyanak, 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip öldüresiye dövüldü. Fatih Ölümden döndü. Bu olayı halktan saklamaya devam edin çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız!" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının hemen üzerinden Büyükziyanak'ın ağabeyi polis merkezine giderek kardeşinin darp edildiğini ve hastanede yattığını söyledi..

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Müracaat üzerine Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri 31 Temmuz'da olan olayla ilgili soruşturma başlattı. Fatih Büyükziyanak ile görüşen polis gerçeği ortaya koydu.

Çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Büyükziyanak'ın olayın Suriyelilerle hiçbir alakası olmadığını, ailesinden çekindiği için o şekilde ifade ettiğini, daha önceden tanıdığı şahsa 200 TL borcu olduğunu, yolda karşılaştıklarını, borcu yüzünden darp edildiğini söyledi. Büyükziyanak herhangi şekilde gasp edilmediğini, telefonunu arbede esnasında düşündüğünü ifade etti. Olayı gören güvenlik kameralarını da inceleyen polis şüpheliler Muhammed İkbal Gülbahar (26) ve Özcan Yıldırım'ı (27) kısa sürede gözaltına aldı..

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Farklı suçlardan 9 kayıtları bulunan Muhammed İkbal Gülbahar ve Özcan Yıldırım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlarını kabul eden her iki şüpheli de 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yine gözaltına alınan Fatih Büyükziyanak hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç uydurma' maddeleri gereğince adliyeye sevk edildi. Büyükziyanak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ağabey Kemal Büyükziyanak hakkında da 'suç uydurma' maddesince de işlem yapıldı.