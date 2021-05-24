İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Politika

Ümit Özdağ'ın ifadesi alınacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:43
ABONE OL

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, çarşamba günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermesi bekleniyor.

KAVUNCU DA ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.