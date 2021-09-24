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Politika

Ümit Özdağ'ın kirli algı operasyonunu, Bakan Koca bozdu!

Irkçı söylemleri ile tepki çeken, İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'ın algı operasyonunu Sağlık Bakanı Koca bozdu.

24 Eylül 2021 Cuma 07:54 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 07:54
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Sürekli olarak mülteciler, sığınmacılar aleyhine paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı operasyonu kısa sürede bozuldu.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.

BAKAN KOCA, ÖZDAĞ'I ARADI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Sağlık Bakanı Sayın Koca telefon ederek twitte atılan belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

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