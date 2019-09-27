Ümmetin davasını haykırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmadaki Filistin’e ilişkin tarihi ve cesur sözleri dolayısıyla teşekkür etti. Heniyye, Cumhurbaşkanı’na hitaben yayımladığı açık mektubunda, Erdoğan’ın BM’de dünya liderlerine “1947’den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı” göstererek yaptığı tarihi konuşmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

TAKDİRLE İZLEDİK

Hamas lideri, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “BM Genel Kurulunda dünya liderleri karşısında, Filistin’in işgal altındaki toprakları ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunuzu ifade ettiğiniz konuşmanızı, işgal altındaki Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunan sözlerinizi ve Filistin’in tarihi haritasını göstermenizi hem Filistin’de hem de diasporada yaşayan halkımızla birlikte büyük bir ilgi ve takdirle izledik. Böylesi bir konuşmaya bu tür toplantılarda ilk kez tanık olundu. Filistin halkı İsrail’in 70 yılı aşkın süredir devam eden işgal siyasetini gözler önüne seren ve Filistin ulusal hakları ile ilkelerinin tasfiye edilmesi karşısında sessiz kalan ülkelerin tutumlarını ortaya koyan bu cesur, tarihi konuşmanızdan dolayı büyük gurur duyuyor.”

GÖNÜLLERE HİTAP ETTİ

1948 Filistin İslami Hareketi’nin kuzey kanadının Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşmayla bir kez daha sadece Türkiye’yi değil İslam ümmetinin tamamını temsil ettiğini ispat ettiğine dikkati çekti. Şeyh Hatib, Erdoğan’ın konuşmasının ümmetin tüm sorunlarını kapsadığını ve gönüllere hitap ettiğini vurgulayarak, “Başkan Erdoğan dünya liderlerine sadece Türkiye’nin sorunlarını değil ümmetin davalarını haykırmış oldu. Bu çok büyük bir çıkıştı ve bu liderin ümmetin sorunlarını dert edindiğine dair kanaatimizi ve kendisine olan güvenimizi arttırıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

BÜYÜK ŞEREF VE ONUR

Başkan Erdoğan’ın başta Kudüs ve Filistin davası olmak üzere ümmetin davasını savunduğunu belirten Şeyh Hatib, “Erdoğan, ümmetin kutsal davasını savunarak büyük bir şeref ve onura nail olmuştur. Bu öyle bir şeref ve onurdur ki Arap liderleri buna asla nail olamazlar ve hak da etmiyorlar. Dolayısıyla bu lider, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını bir kez daha vurgulamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN MANŞETLERDE

Filistin medyası da Erdoğan’ın konuşmasını manşetlerine taşıyarak, sözlerine haberlerinde geniş yer ayırdı. Filistin’in en köklü gazetelerinden Alquds, Cumhurbaşkanı’nın BM kürsüsünde İsrail’in Filistin topraklarını adım adım işgal etmesini gösteren haritalı fotoğrafının yer aldığı haberi manşetten okuyucularıyla paylaştı.

İSRAİL’E SERT ELEŞTİRİ

Alquds, Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında İsrail’e sert eleştiriler yönelttiğini belirterek, Erdoğan’ın “İşgal altındaki Filistin toprakları dünyada en fazla zulüm gören yerlerden biridir” şeklindeki sözlerini aktardı. Filistin’de yayın yapan Eş-Şihab haber ajansı da Cumhurbaşkanı’nın BM’deki konuşmasına yer verdi. Eş-Şihab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’in işgal edilişini kronolojik olarak gösteren haritalı fotoğrafını paylaşarak, Erdoğan’ın “İsrail hâlâ doymadı.” şeklindeki ifadelerini okuyucusuyla paylaştı.

TAVRI ÇOK NET

Filistinli akademisyen Edhem Ebu Selmiyye de sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Filistin davasına ilişkin tavrının değişmediğini vurgulayarak, “Erdoğan’ın BM’deki konuşması açık, güçlü ve dürüsttü. Dünya liderlerine İsrail nerede ve sınırları neresidir sorusunu yöneltti” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın başta Filistin davası olmak üzere İslam ümmetinin ortak meselelerine işaret ettiği konuşmasına, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler ise dikkatlerden kaçmadı.

FİLİSTİN KONUSUNDA EN CESARETLİ LİDER