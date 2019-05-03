AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor.' ifadelerini kullandı.