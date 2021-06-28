Üniversite sınavına giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık dava

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:02

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Ankara İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Başkanı Muhsin Can Ercan, partililer ile üniversite sınavına giren gençler Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde toplandı.

Üniversite sınavına giren Bengisu Aslan grup adına yaptığı açıklamada, üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı haberlerin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini söyledi.

Gençlerin, Kılıçdaroğlu'nun bu haberle ilgili yaptığı açıklamadan rahatsız olduğunu belirten Aslan, "Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız." diye konuştu.

Aslan, gençlerin Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklamayla biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz."

Konuşmanın ardından gençler, Dışkapı'daki adliye ek binasına giderek, 1 liralık tazminat davası için dilekçelerini verdi.