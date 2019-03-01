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Unutmadık, unutmayacağız'

28 Şubat başta İstanbul, Ankara Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman olmak üzere bütün Türkiye’de AK Parti İl teşkilatlarında kınama mesajları yayınladı ve toplantılar düzenledi. Kınama ve toplantılarda, “28 Şubat’ı unutmadık ve unutturmayacağız” dediler.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen “28 Şubat’ın Yargılanmayan Aktörleri” etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, “Asla rövanşist duygular içerisinde olmadık ve olmayacağız. Olursak biz de aynı haksızlığa sebep vermiş oluruz. Biz, bize yapılan haksızlığın telafi edilmesi noktasında büyük bir çaba içerisine girdik ve elhamdülillah bugün Türkiye bu noktada. 28 Şubat, maruz kaldığımız haksızlıkları yaşayarak öğrendiğimiz bir süreç” dedi. Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 28 Şubat’ta insanların haklarının zorla elinden alındığını ifade etti. 

TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ

Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Hasan Suyun, 28 Şubat 1997’nin Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kaldığını belirtti. Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, “Demokrasiye Balans Ayarı” bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini vurguladı. Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, 28 Şubat’ta devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın tarihin derinliklerinde kaybolduğunu belirtti. Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, böyle günlerin yaşanmaması için hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de, tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

28 Şubat Post-Modern darbesinin 22. yıl dönümü

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