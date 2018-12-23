Üstad'ın mirasına sahip çıktınız
Star’ın edebiyat dünyasına armağanı Necip Fazıl Ödülleri’ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür hayatını çoraklaştıranlara tepkisi ve Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in nesline öğütleri damgasını vurdu.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada bu yıl 5’incisi düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, ödülleri takdim ettikleri ilim, edebiyat ve sanat erbabını gönülden tebrik ettiğini söyledi. Sözlerinin başında ‘Sultanü’ş Şuara’ Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i bir kez daha minnetle, özlemle ve hasretle yad ettiğini belirten Erdoğan, “Üstat ‘ben söylemezsem kimse söylemez, ben olmazsam kimse olmaz, ben yapmazsam kimse yapmaz, ben yazmazsam kimse yazmaz’ inancıyla ömrünü son nefesine kadar kutlu bir davaya adamıştı” dedi.
AZİZ HATIRASI
Erdoğan, tüm hayatını ‘fikir Mehmetçikleri’ yetiştirme mücadelesiyle geçiren Üstad’a Allah’tan rahmet niyaz ettiğini dile getirerek, Star Medya Yayıncılık’ın tüm mensuplarına da Üstad’ın mirasına ve aziz hatırasına sahip çıktıkları için teşekkürlerini sunduğunu vurguladı. Necip Fazıl gibi büyük dava, fikir ve edebiyat adamlarının hatıralarını yaşatma misyonunun sadece bir kesimin, bir grubun, bir kurumun sınırları içine hapsedilemeyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan “Böylesine abide isimlerin fikri mirasları ne kadar mecrada yaşatılır ve yükseltilirse ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar onların ömürlerini vakfettikleri davaları için de o derece büyük bir kazanç ortaya çıkar. 2014 yılında büyük umutlarla başlatılan ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin adına ve ağırlığına mütenasip bir şekilde kültür ve edebiyat dünyasındaki saygın yerini gün geçtikçe daha da pekiştirmesinden memnuniyet duydum. Bu başarıda Star Medya’nın meseleye sahip çıkmasının, bu ödülleri hak ettiği konuma taşıma cehdinin çok büyük payı bulunuyor” ifadelerini kullandı.
ÇORAKLAŞMIŞ
Her yıl bir kuyumcu titizliğinde ülkenin yetiştirdiği değerleri kelam ve kalem erbabını hakkaniyetli bir şekilde tespit eden ödül jürisinin emeklerinin de takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da güçlü desteğiyle ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin kendi sahasında bir mihenk taşına dönüştü. Ancak ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir. Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. Bu kesimin senelerce baş tacı ettiği, ödüle boğduğu birçok ismin tek alameti farikası, fikirlerin orijinalliğinden, eserlerinin kalitesinden, oyunculuklarının gücünden ziyade kendileriyle aynı marjinal ideolojik kabileye mensubiyetleridir. Millete tepeden bakan, kendi insanını hor, hakir gören, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye’nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.”
BEN TAKDİM ETMİŞTİM
Erdoğan, “Milli Gençlik Gecesini yapıyor ve burada Üstadı dinliyorduk ve bu fakire de Üstad’ı takdim etme görevi verilmişti. Ben de kendisini burada takdim etmiştim. O gece bir başka geceydi ve gittiğimiz her Milli Gençlik Geceleri zaten oradaki spor salonlarını tıklım tıktım dolduruyordu. Şimdi de burada Üstad’ı anıyoruz.”
Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesine Eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.
DİN VE MİLLET DÜŞMANLARI
Saldırılar ve hoyratlıklar karşısında şiirleriyle kitaplarıyla konferanslarıyla dinleyenlerin yüreğine mızrak gibi saplanan sözleriyle abideleşen bir Necip Fazıl olduğunu belirten Erdoğan, “İslamiyet denilince burnuma çorap kokusu gelir’ diyen din ve millet düşmanlarını, ‘O koku sizin ciğerinizdeki ufunetin kokusu, ciğerinizden geliyor’ diyerek susturan bir Necip Fazıl vardır” dedi.
NE MUTLU Kİ BİZE NECİP FAZIL GİBİ BİR HAZİNEYE SAHİBİZ
Necip Fazıl Kısakürek’in önemine dikkati çeken Başkan Erdoğan, “Ne mutlu bize ki Necip Fazıl gibi bir hazineye sahibiz. Ne mutlu bize ki bütün yokların arasında bahanelere sığınmayıp büyük Türkiye idealinin peşinde mücadele veren bir büyük mütefekkire sahibiz. Rabbim hepimize bu hazineden layıkıyla istifadeyi nasip etsin. Gençler; bu hazineden istifade etmeyi sakın ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan’ın ve bakanların katıldığı Necip Fazıl Ödülleri’ne ilgi yoğundu.
TAM 8 KEZ HAPSE GİRDİ, YILMADI
‘Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur’ diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam 8 kez hapse giren Üstat, 79 yaşında darı bekaya, yine ardında bir mahkumiyet kararı bırakarak göçmüştür. Fakat Üstat, yılmamıştır ve bir keresinde hakim efendi ‘artık bıktık senden sürekli buraya geliyorsun, gidiyorsun.’ Üstadın cevabı çok ilginçtir, ‘Siz burada hancı, ben bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım’ diyordu. Mesele bu, davaya inanmak bu, bu yolda yolculuk bu. Üstat, sırf milletin değerleriyle, tarihiyle, kutsallarıyla barışık kimliğinden dolayı sürekli belli çevrelerin karakter suikastine maruz kalmıştır.”
ÖDÜLLER MÜCADELESİ KARŞISINDA BİR NİŞANE
Erdoğan, “Allah ve ahlak demenin yasak olduğu günlerde, küfür kilerinden ekmek yemektense, İslam çilehanesinde aç kalmayı canına minnet gören bir Necip Fazıl. Necip Fazıl Ödülleri’ni, medyanın kendi kendine iadeyi itibar gayreti yanında, milletin, üstad’ın mücadelesi karşısındaki minnettarlığının bir nişanesi olarak görüyorum. Bu ödüller kültür ve sanat dünyasını yıllarca çölleştiren, tek tipleştiren, ideolojik bağnazlıktan kurtuluşunun temsilcisi. Ülkenin kendi köklerine, kendi değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığının ifadesi olan ödüllerin, aynı zamanda milletin kendi münevveriyle hiçbir komplekse kapılmadan kucaklaşmasının sembolü” diye konuştu.
TÜRKLERİ SEVMEMİZ İÇİN PEK ÇOK SEBEP VAR
‘Bir Adam Yaratmak’ kitabını Arapçaya Prof. Dr. Muhammed Harb’ın çevirdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Harb Hocamız bir mülakatında, ‘Türkleri sevmemiz için pek çok sebebimiz var’ diyen kardeşime ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Merhum Yahya Kemal, ‘çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden’ diyerek medeniyetimizin büyük mirasına dikkat çeker. Ancak bir dönem ülkemizde sanat ve kültür alanında uygulanan politikalar adeta milletimizin hayat damarlarının beslenme kaynaklarını kesmiştir. Asırlık kültür hazinelerimiz tasfiye edilmesi gereken bir gerilik numunesi olarak görülmüş, gelenekli sanat dallarımız yerine belli bir ideolojiyi yansıtan sanat dalları ikame edilmeye çalışılmıştır.”
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