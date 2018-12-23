Üstad'ın mirasına sahip çıktınız

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada bu yıl 5’incisi düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, ödülleri takdim ettikleri ilim, edebiyat ve sanat erbabını gönülden tebrik ettiğini söyledi. Sözlerinin başında ‘Sultanü’ş Şuara’ Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i bir kez daha minnetle, özlemle ve hasretle yad ettiğini belirten Erdoğan, “Üstat ‘ben söylemezsem kimse söylemez, ben olmazsam kimse olmaz, ben yapmazsam kimse yapmaz, ben yazmazsam kimse yazmaz’ inancıyla ömrünü son nefesine kadar kutlu bir davaya adamıştı” dedi.

AZİZ HATIRASI

Erdoğan, tüm hayatını ‘fikir Mehmetçikleri’ yetiştirme mücadelesiyle geçiren Üstad’a Allah’tan rahmet niyaz ettiğini dile getirerek, Star Medya Yayıncılık’ın tüm mensuplarına da Üstad’ın mirasına ve aziz hatırasına sahip çıktıkları için teşekkürlerini sunduğunu vurguladı. Necip Fazıl gibi büyük dava, fikir ve edebiyat adamlarının hatıralarını yaşatma misyonunun sadece bir kesimin, bir grubun, bir kurumun sınırları içine hapsedilemeyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan “Böylesine abide isimlerin fikri mirasları ne kadar mecrada yaşatılır ve yükseltilirse ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar onların ömürlerini vakfettikleri davaları için de o derece büyük bir kazanç ortaya çıkar. 2014 yılında büyük umutlarla başlatılan ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin adına ve ağırlığına mütenasip bir şekilde kültür ve edebiyat dünyasındaki saygın yerini gün geçtikçe daha da pekiştirmesinden memnuniyet duydum. Bu başarıda Star Medya’nın meseleye sahip çıkmasının, bu ödülleri hak ettiği konuma taşıma cehdinin çok büyük payı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ÇORAKLAŞMIŞ

Her yıl bir kuyumcu titizliğinde ülkenin yetiştirdiği değerleri kelam ve kalem erbabını hakkaniyetli bir şekilde tespit eden ödül jürisinin emeklerinin de takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da güçlü desteğiyle ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin kendi sahasında bir mihenk taşına dönüştü. Ancak ‘Necip Fazıl Ödülleri’nin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir. Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. Bu kesimin senelerce baş tacı ettiği, ödüle boğduğu birçok ismin tek alameti farikası, fikirlerin orijinalliğinden, eserlerinin kalitesinden, oyunculuklarının gücünden ziyade kendileriyle aynı marjinal ideolojik kabileye mensubiyetleridir. Millete tepeden bakan, kendi insanını hor, hakir gören, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye’nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.”

BEN TAKDİM ETMİŞTİM

Erdoğan, “Milli Gençlik Gecesini yapıyor ve burada Üstadı dinliyorduk ve bu fakire de Üstad’ı takdim etme görevi verilmişti. Ben de kendisini burada takdim etmiştim. O gece bir başka geceydi ve gittiğimiz her Milli Gençlik Geceleri zaten oradaki spor salonlarını tıklım tıktım dolduruyordu. Şimdi de burada Üstad’ı anıyoruz.”