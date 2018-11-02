Üstü kapatılacak bir mesele değil
Suudi Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül “Kimse sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılıp örtülebilecek mesele değil” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gölbaşı Hakimevi’nde, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany ile görüştü. Mevkidaşı Trocsany ile görüşmenin ardından ile ortak basın toplantısı düzenleyen Gül, iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti. Macaristan ve Türkiye’de hukukçularla bir araya gelme konusunda mutabakata varıldığını bildiren Gül, görüşmede Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinin de anlatıldığını ifade etti.
TÜRKİYE YARGILAMALI
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin Bakan Gül “Zanlıların Suudi Arabistan’da bulunması, bu konuyla ilgili soruşturmada bazı soruların cevapsız kalmasına sebep oluyor. Başsavcılık makamı yazılı, sözlü sorular sormasına rağmen bu sorulara cevap alınmamıştır. Özellikle Suudi yetkililerin bu soruşturmaya destek vermesi gerekmektedir. İade talebi oldu, bu konuyla ilgili talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. Cinayet, suç, Türkiye’de, İstanbul’da işlenmiştir ve soruşturma, yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele. Üstü kapatılıp örtülebilecek bir mesele değildir. Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır” dedi.
FİDAN GİTMEYECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Suudi Arabistan’a davet edilmesine ilişkin soru üzerine Gül, “Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye’dir. Bu konuda Türkiye’nin, savcılığın talep ettiği hususlar, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorular cevaplanmadan, bu sorulara bir cevap gelmeden başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle bu soruların cevaplandırılması lazım” yanıtını verdi.
Macaristan Adalet Bakanı Trocsany ise Macaristan ile Türkiye’nin müttefik ve dost olduğunu, ikili ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.
Türkler ahlaki sorumlulukla hareket etti
İstanbul Başsavcılığı’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin açıklamaları Avrupa basınında geniş yer buldu. Avrupa medyası haberlerinde de Riyad’a eleştiriler yöneltti. Türk yetkililerin “ahlaki sorumlulukla” hareket ettiğini, cinayeti aydınlatmaya çalıştığını vurgulayan medya kuruluşları, Suudi savcının ise yeni bilgi vermediğini, Türkiye ziyaretinin de somut sonucu olmadığına dikkat çektiler.
The FInancIal TImes: “Türkiye, korkunç detayları açıkladı” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Suudileri iş birliği yapmamakla suçladığının altını çizdi ve Türk yetkililerin gerçeğin ortaya çıkarılması için ahlaki bir sorumluluk içinde çalıştığına işaret edildi.
Le PoInt: Derginin internet sayfasında “Türk savcı, Kaşıkçı’nın öldürülüşünün pis detaylarını açıkladı” başlığını kullandı. Haberde, detaylar, cinayet emrini kimlerin verdiği ve Kaşıkçı’nın bedeninin nerede olduğu soruları olarak sıralandı.
El Mundo: İspanyol gazetesinin haberinde, haftalardır süren sızıntıların ardından Türk savcılığının resmen Suudi Arabistan’dan gönderilen 15 kişilik grubun Kaşıkçı’yı önceden belirlenmiş şekilde öldürdüğüne dair açıklama yaptığı belirtildi.
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