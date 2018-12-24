Utanç veren belediyecilik

Bir hemşehri derneği yöneticisi memleketlerine gönderilmek üzere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan 50 çöp konteyneri istedi. Başkan Kılıç ‘50 veremem ancak size 10-15 tane vermeye çalışayım’ dedi. Ardından Başkan Kılıç çalışanlarına ‘çöp konteynerlerini temin edin’ talimatı verdi. İşte ne olduysa bu talimatın ardından gerçekleşti. İki belediyeyi karşı karşıya getiren hırsızlık olayı iddiaya göre şöyle gelişti: 2018 yılı Kurban Bayramı’ndan iki hafta önce Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanlarından 15 çöp konteyneri çalındı.

KOMŞUDA ÇIKTI

Sancaktepe Belediyesi çalınan çöp konteynerlerinin peşine düştü. Yapılan araştırmada çalınan konteynerler Maltepe Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bulundu ve hırsızlık fotoğraflarla belgelendi. Üstelik çöp konteynerleri resmi işlerde kullanılması için alınan devletin kamyonu ile taşındığı ortaya çıktı. Bir gecede boyanan ve hırsızlığın yapıldığı 34 BBC 560 plakalı çift kabin kamyonla çöp konteynerleri Çankırı’nın bir ilçesine gönderildi.

CEZASI 7 YIL HAPİS

Hırsızlığı belgeleyen Sancaktepe Belediyesi adına avukat Aytül Akbaş Esener, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye vekili Esener, TCK’nın 142’inci maddesi gereğince sorumluların 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.