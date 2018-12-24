Utanç veren belediyecilik
Memleketleri için çöp konteyneri isteyen vatandaşları CHP’li Maltepe Belediyesi kırmadı. AK Partili Sancaktepe’nin çöp konteynerleri çalındı, bir gecede boyanıp söz verildiği gibi hemşehrilere gönderildi.
Bir hemşehri derneği yöneticisi memleketlerine gönderilmek üzere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan 50 çöp konteyneri istedi. Başkan Kılıç ‘50 veremem ancak size 10-15 tane vermeye çalışayım’ dedi. Ardından Başkan Kılıç çalışanlarına ‘çöp konteynerlerini temin edin’ talimatı verdi. İşte ne olduysa bu talimatın ardından gerçekleşti. İki belediyeyi karşı karşıya getiren hırsızlık olayı iddiaya göre şöyle gelişti: 2018 yılı Kurban Bayramı’ndan iki hafta önce Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanlarından 15 çöp konteyneri çalındı.
KOMŞUDA ÇIKTI
Sancaktepe Belediyesi çalınan çöp konteynerlerinin peşine düştü. Yapılan araştırmada çalınan konteynerler Maltepe Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde bulundu ve hırsızlık fotoğraflarla belgelendi. Üstelik çöp konteynerleri resmi işlerde kullanılması için alınan devletin kamyonu ile taşındığı ortaya çıktı. Bir gecede boyanan ve hırsızlığın yapıldığı 34 BBC 560 plakalı çift kabin kamyonla çöp konteynerleri Çankırı’nın bir ilçesine gönderildi.
CEZASI 7 YIL HAPİS
Hırsızlığı belgeleyen Sancaktepe Belediyesi adına avukat Aytül Akbaş Esener, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye vekili Esener, TCK’nın 142’inci maddesi gereğince sorumluların 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Üzerinde Sancaktepe Belediyesi yazan çöp konteynerleri Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde boyandı.
CHP Genel Merkezi’nde yine eylem
İzmir’den Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, uzun yıllardır imar haklarını alamadıkları için isyan etti. Sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çizgi film karakteri “Dalton Kardeşler” kıyafetleri giyen bazı eylemciler, Balçova Belediyesi’ne sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği avukatı Mustafa Kemal Turan, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin imarlı arsa taahhüdüne göre para yatırdığını ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediğini ileri sürdü.
RANTA DAVA
İzmir Büyükşehir ve Balçova belediyelerinin imar hukukunda adaleti sağlamaları gerektiğini ifade eden Turan, kendilerine verilmeyen imar haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduklarını ranta karşı iptal davaları açtıklarını söyledi.
CHP’li belediyelerin hepsinde ayrı bir skandal
Beylikdüzü Belediyesi de benzer bir sahtekarlığa imza atmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi etrafına yerleştirilen bankların üzerindeki ‘Büyükşehir Belediyesi’ yazısı sticker’la kapatılmış ve yerine ‘Beylikdüzü Belediyesi’ yazısı yapıştırılmıştı.
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