'Üzerimizden ölü toprağını attık'
Başkan Erdoğan: İşçi kardeşlerimizin emekleri, devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi’nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni’ninde bir konuşma yaptı. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: “Kartal’daki binanın çökmesiyle hayatını kaybeden 16 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm kurumların temsilcilerine hepsine şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Türk Savunma Sanayii adına tarihi bir adım attığımız günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradaki kardeşlerimiz kışın soğuğuna denizin rüzgarına aldırmayarak, çalışarak Türkiye’nin kalkınma hamlesine öncülük ediyorlar. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda iki bin geminin tamiri, onarımı gerçekleşmiştir. İşçi kardeşlerimizin emekleri, elbette devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde el birliği içinde başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız. Türkiye’yi diğer alanlarda olduğu gibi, gemi üretimi, tamiri alanında da dünyanın lider ülkelerinden biri yapacağız. 1,5 yıl önce denize indirdiğimiz Kınalıada Korveti’nin ardından beşinci gemimiz Ufuk Korvetini de denize indireceğiz. 94,5 metre tam boyu, 3,6 metre su çekimiyle Ufuk korveti alanının lideri olmana namzet bir gemidir. Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahiptir. Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Ufuk korvetimiz ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk korvetinin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ufuk korveti, Türkiye’nin denizlerdeki gören gözü olacaktır.”
BÜYÜK BAŞARI
“Suriye kaynaklı tehditlerle, Ege ve Karadeniz’deki gelişmeler sonrasında bu ihtiyaç çok daha acil hale gelmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi sahada varlık göstermeyen masada kendine yer bulamaz. PKK terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa, bunun sebebi terörle mücadelemizin kendi imkanlarımızla yürütülmesidir. Bir önemli sebep de ülkemizin 30 yıllık terörle mücadelesinde yaşanan köklü paradigma değişimidir. ”
BAY KEMAL’İN İŞİ GÜCÜ YALAN
“CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla halen bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Karasudaki konuşmamda da söylediğim gibi tank palet fabrikamızın satılması, yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika arazındaki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alanı yapan firma; yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklığı olan bir firmadır. Ve şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapmak suretiyle fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve süreler dahilinde ki bu 25 senedir; ülkemizin öncü kuruluşlarından birilerine devretmesidir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır.”
KAFA KARIŞTIRIYOR
“Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor. Bunlar akla ve vicdana sığmayan iddialarıyla, bir çok başarılı projeyi hayata geçiren kamu özel sektör işbirliğini de dinamitlemeyi hedefliyor. Şu gerçeğin altını çok net çizmek istiyorum. Savunma sanayinde özel sektör düşmanlığı yapmak; “Türkiye insansız hava aracı üretmesin... İşte bugün burada olduğu gibi korvetler, istihbarat gemileri üretmesin” demektir.”
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