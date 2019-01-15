'Vaatlerimizi mutlaka yerine getiririz'

Yazıcı, “Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız” dedi. Gece gündüz demeden koşturduklarını belirten Yazıcı, yönetim makamlarında bulunanların bütün enerjilerini hizmet etmeye harcamaları gerektiğini söyledi. “Hiçbir alan boşluğu bırakmadan, sağlıkta, eğitimde, altyapı alanında önemli imkanları hazırladık. Sosyal alanda verdiğimiz sözleri unutmadık. Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız” ifadelerini kullanan Yazıcı, konuşmasının ardından Artvin’in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Ardanuç’ta Fahri Acar, Arhavi’de Coşkun Hekimoğlu, Borçka’da Aslan Atan, Hopa’da Kemal Gazioğlu, Kemalpaşa’da Yener Balkaya, Şavşat’ta Ahmet Sinan Öztürk ve Yusufeli’nde ise Eyüp Aytekin yerel seçim için aday gösterildi. Artvin Belediye Başkanlığı adaylığı için mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’nin adı daha önce açıklanmıştı.