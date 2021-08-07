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Politika

Vahdettin Köşkü'nde sürpriz kabul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak 1 buçuk saat süren görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

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