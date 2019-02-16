Vali Yerlikaya Star'ı ziyaret etti

Vali Yerlikaya’yı ağırlayan Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici Ekim ayındaki kararnameyle İstanbul’a atanan Vali Yerlikaya’ya, Star ailesi adına başarılar diledi. Ziyarette İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz de yer aldı. Türk ve dünya medyasının konuşulduğu ziyarette Vali Yerlikaya İstanbul’a yönelik çalışmalarını anlattı.