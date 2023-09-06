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Politika

Varhelyi: Kilit ortak ve aday ülke Türkiye'yi dinlemek için Ankara'dayım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Ankara ziyaretinin, kilit ortak ve aday ülke Türkiye ile ilişkileri ileriye taşıma çabalarını yoğunlaştırmayı amaçladığını bildirdi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 13:09 - Güncelleme:
Varhelyi: Kilit ortak ve aday ülke Türkiye'yi dinlemek için Ankara'dayım
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Varhelyi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, iki günlük Ankara ziyaretinin başladığını bildirdi.

"Kilit ortak ve aday ülke Türkiye'yi dinlemek, müşterek gündemimizi ileriye taşıma çabalarımızı yoğunlaştırmak için buradayım." ifadesini kullanan Varhelyi, "Bölgelerimizin istikrarı, refahı ve güvenliği ortak önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Varhelyi'nin paylaşımında, AB Komisyonu'nun bu ziyarete ilişkin yazılı açıklaması da yer aldı.

Açıklamada haziran ayında düzenlenen AB Zirvesi'nde liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlama talimatı verdiği, ayrıca AB Komisyonu'nun genişleme raporunun ekim ayında yayımlanacağı, 1 Eylül'de de Türkiye'nin 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katılımı hakkında anlaşma imzalandığı hatırlatıldı.

AB Komisyonu'nun, Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı zarar için 400 milyon avro mali destek önerdiği kaydedilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Varhelyi, AB'nin ülkedeki sığınmacıları desteklemeye devam için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk fonun parçası olarak, en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağı için AB fonu sağlanması konusunda 781 milyon avroluk sözleşme imzalayacak." ifadesi yer aldı.

Varhelyi'nin ziyareti, Türkiye'de mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden sonra AB'den Türkiye'ye düzenlenen ilk üst düzey resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

6-7 Eylül'de Ankara'da bulunacak olan Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşecek.

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