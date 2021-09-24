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Politika

Vatandaş Davutoğlu'na böyle tepki gösterdi: Kime konuşuyorsun, 10 kişi var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, 'Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?' diye sorması üzerine, 'Dava bizim başımızın tacıdır' karşılığını verdi. Başka bir vatandaşın, 'Kime konuşuyorsun, 10 kişi var' demesi üzerine gerginlik yaşandı.

24 Eylül 2021 Cuma 07:44 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 07:44
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Davutoğlu'nun yoksullukla ilgili sözlerine, açılışa katılan gruptan biri, "Fakir para alıyor, yatana para veriyor. Ne yoksulluğu? Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Davutoğlu ise, "Dava, bizim başımızın tacıdır" dedi.

Başka bir kişi ise "Kime konuşuyorsun 10 kişi var" diye bağırınca gergin anlar yaşandı.

Tepki gösterenler emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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