24 Eylül 2021 Cuma 07:44 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 07:44

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Davutoğlu'nun yoksullukla ilgili sözlerine, açılışa katılan gruptan biri, "Fakir para alıyor, yatana para veriyor. Ne yoksulluğu? Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Davutoğlu ise, "Dava, bizim başımızın tacıdır" dedi.

Başka bir kişi ise "Kime konuşuyorsun 10 kişi var" diye bağırınca gergin anlar yaşandı.

Tepki gösterenler emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.