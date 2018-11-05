Vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak daha kısa sürede çözüme kavuşacak
TBMM’ye başvuran vatandaşın derdine Beştepe derman olacak.
TBMM İç Tüzüğü geçtiğimiz aylarda yeni sisteme uyumlu hale getirilmişti. Bu çerçevede bazı komisyonların işleyişlerinde de gözle görülür değişiklikler gerçekleşti. Bunun en dikkat çekici örneği TBMM Dilekçe Komisyonu oldu.
Vatandaşın TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak dile getirdiği şikâyet ve talepler, yeni sistem kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na da bildirilecek ve daha kısa sürede çözüme kavuşacak.
Konu hakkında konuşan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, “Anayasa değişikliği sürecince söylediğimiz bir konu vardı ‘Meclis’in ağırlığını daha çok hissedeceğiz.’ Meclis’in ağırlığını ilk olarak Dilekçe Komisyonu üzerinden hissetmeye başlayacağız diye düşünüyorum” dedi.
(Akşam)
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