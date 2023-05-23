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Politika

Vatandaşlara sandık çağrısı: Oy vermeye davet ediyoruz

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli'de iş yerlerini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek 28 Mayıs'ta desteklerini istedi.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Vatandaşlara sandık çağrısı: Oy vermeye davet ediyoruz
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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarına Sultanbeyli'de devam eden AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tekstil ve Cam fabrikalarını ziyarette bulundu. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Çelik, işçilerin taleplerini dinleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten tekstil personeli milletvekili ile hatıra fotoğrafı çekildi.

"YÜKSEK BİR OY ORANIYLA YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇTİRECEĞİZ"

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Yahya Çelik, "Bütün milletimizi oy vermeye davet ediyoruz. Milletimizin teveccühüyle 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz" dedi.

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