'Vatandaşları simsarların elinden aldık'
Başkan Erdoğan seçim mitingi düzenlediği 22’nci il olan Ardahan’da tanzim satışlarla vatandaşların sömürücülerin elinden kurtarıldığını belirterek “Rahatsız oluyor, Bay Kemal, sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisince Ardahan’da düzenlenen mitinge, Artvin’de de toplu açılış törenine katıldı. Aynı ideal etrafında kenetlenen, aynı hedefe yürüyen toplumların önünde hiçbir engelin duramayacağını kaydeden Erdoğan Türkiye’nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıkları kaşımasının tesadüf olmadığını söyledi. Erdoğan “Kimi zaman sağ-sol denilerek, kimi zaman Alevi-Sünni denilerek, son 30 yıldır da Türk-Kürt denilerek milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmek istenmesinin sebebi budur” dedi.
SÖMÜRÜCÜLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun tanzim satışları diline doladığını anlatan Erdoğan “Bay Kemal, bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar CHP’nin iktidarları döneminde yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Vatandaş simsarların elinden alındı. Fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü” şeklinde konuştu. Elma fiyatlarının da düştüğünü vurgulayan Erdoğan “Biz böyle bir adımı attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmezse daha da farklı adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.
CHP-İP, HDP’NİN KARDEŞLERİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin terör tehdidinden dolayı hak ettiği hizmetlerin hiçbirini alamadığını ifade eden Erdoğan, “Şimdi kardeşlerim, bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP’nin. Şimdi bu parti Ardahan’da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. Şimdi CHP, HDP, sözde İYİ Parti, bunların hepsi aynı mı? Aynı” dedi. HDP’li belediyelerin iş makinalarıyla çukurlar kazdığını hatırlatan Erdoğan “Gelen parayı Kandil’e gönderdiler ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler” diye konuştu. HDP’li milletvekillerinin PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra Erdoğan, “Bunlara 31 Mart’ta bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz?” sorusuna alandakilerin hep bir ağızdan verdiği “Evet” yanıtının ardından “Maşallah” dedi.
BAY KEMAL’İN YAPTIĞI YÜZSÜZLÜK
AK PArti’hin bölge siyaseti yapmadığını belirten Erdoğan “Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Son 17 yıldır bize oy versin, vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık” diye konuştu. CHP zihniyetinin senelerdir milleti, ‘makarnacı, kömürcü’ diyerek aşağıladığını anımsatan Erdoğan “Çıkmışlar bir de utanmadan ‘Türkiye’de sosyal devlet bitti’ diyorlar” ifadesini kullandı. CHP’nin tetemsiz vaatlerini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin sırtında küfe bulunmadığını ve “kuru sıkı attıklarını” belirtti. Bay Kemal’İn SSK’yı batırdığını kaydeden Erdoğan “Böyle bir zat şimdi bize sosyal devlet dersi verebilir mi? Bu yüzsüzlüktür. Bu zatın, bırakın bizi eleştirmeyi sosyal devlet lafını dahi ağzına almaya hakkı yoktur” dedi.
Size bu toprakları böldürtmeyeceğiz!
Başkan Erdoğan, Artvin’de katıldığı toplu açılış töreninde kritik mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi: “31 Mart seçimleri bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Mutabakat kurmuşlar ya. Kim var? CHP var, bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.’‘Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgemiz var ve 780 bin kilometrekare ile vatan topraklarımız var. İstiyorsanız Kuzey Irak’ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Biz sırtımızı YPG’ye PKK’ya dayadık diyor. Biz sırtımızı halka ve Hakk’a dayadık. Bizim farkımız bu. Bay Kemal SSK’da genel müdürlük yaptı. Orayı batırdığını biliyorsunuz. Bu adam bir hastaneyi yönetemedi. SSK genel müdürlüğünü yapamayan birisi bir kasetle CHP’nin başına geldi. 9 seçimde 9 mağlubiyet aldı. Ama koltuğa öyle yapıştı ki oradan kalkamıyor. Şimdi 10. seçimde de ona bir mağlubiyet yaşatmaya hazır mıyız?’’
7 Haziran sonrasını hatırlayın
31 Mart’ta sadece belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçilmeyeceğini, aynı zamanda çok kritik bir tercihte bulunulacağını aktaran Erdoğan, “31 Mart’ta ya son 17 yıldır olduğu gibi ‘İstikrar sürsün Türkiye büyüsün’ diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız” diye konuştu. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar, zayıf iktidarları sever. Türkiye’ye husumet besleyenler, kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye’nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir. Birliğimize, beraberliğimize hep birlikte sahip çıkacak, inşallah bir daha ülkemizi böyle bir belirsizliğin içine sokmayacağız.”
ARTVİN
Erdoğan’a sevgi gösterisi
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ardahan Merkez Camisi’nde kıldı. Erdoğan önce özel uçakla Kars Harakani Havalimanı’na indi, ardından helikopter ile Ardahan’a hareket etti. Kentteki 80. Yıl Şehir Stadyumu’na gelen Erdoğan daha sonra otobüsü ile Ardahan Merkez Camisi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.
BABA OCAĞI RİZE’DE
Erdoğan, Artvin’deki toplu açılış törenin ardından geceyi geçirmek üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti. Otobüsten vatandaşları selamlayan Erdoğan hemşerilerine bez torbalar ve çay hediye dağıttıktan sonra Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti.
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