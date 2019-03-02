'Vatandaşları simsarların elinden aldık'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisince Ardahan’da düzenlenen mitinge, Artvin’de de toplu açılış törenine katıldı. Aynı ideal etrafında kenetlenen, aynı hedefe yürüyen toplumların önünde hiçbir engelin duramayacağını kaydeden Erdoğan Türkiye’nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıkları kaşımasının tesadüf olmadığını söyledi. Erdoğan “Kimi zaman sağ-sol denilerek, kimi zaman Alevi-Sünni denilerek, son 30 yıldır da Türk-Kürt denilerek milletimizin kardeş kavgasına sürüklenmek istenmesinin sebebi budur” dedi.

SÖMÜRÜCÜLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun tanzim satışları diline doladığını anlatan Erdoğan “Bay Kemal, bu kuyruklar senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar CHP’nin iktidarları döneminde yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Vatandaş simsarların elinden alındı. Fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü” şeklinde konuştu. Elma fiyatlarının da düştüğünü vurgulayan Erdoğan “Biz böyle bir adımı attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmezse daha da farklı adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

CHP-İP, HDP’NİN KARDEŞLERİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin terör tehdidinden dolayı hak ettiği hizmetlerin hiçbirini alamadığını ifade eden Erdoğan, “Şimdi kardeşlerim, bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP’nin. Şimdi bu parti Ardahan’da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. Şimdi CHP, HDP, sözde İYİ Parti, bunların hepsi aynı mı? Aynı” dedi. HDP’li belediyelerin iş makinalarıyla çukurlar kazdığını hatırlatan Erdoğan “Gelen parayı Kandil’e gönderdiler ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler” diye konuştu. HDP’li milletvekillerinin PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra Erdoğan, “Bunlara 31 Mart’ta bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz?” sorusuna alandakilerin hep bir ağızdan verdiği “Evet” yanıtının ardından “Maşallah” dedi.

BAY KEMAL’İN YAPTIĞI YÜZSÜZLÜK

AK PArti’hin bölge siyaseti yapmadığını belirten Erdoğan “Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Son 17 yıldır bize oy versin, vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık” diye konuştu. CHP zihniyetinin senelerdir milleti, ‘makarnacı, kömürcü’ diyerek aşağıladığını anımsatan Erdoğan “Çıkmışlar bir de utanmadan ‘Türkiye’de sosyal devlet bitti’ diyorlar” ifadesini kullandı. CHP’nin tetemsiz vaatlerini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin sırtında küfe bulunmadığını ve “kuru sıkı attıklarını” belirtti. Bay Kemal’İn SSK’yı batırdığını kaydeden Erdoğan “Böyle bir zat şimdi bize sosyal devlet dersi verebilir mi? Bu yüzsüzlüktür. Bu zatın, bırakın bizi eleştirmeyi sosyal devlet lafını dahi ağzına almaya hakkı yoktur” dedi.