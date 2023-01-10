''Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında üçlü bir görüşme yapacağız''

Malkoç ile Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, 11-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek konferansa ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) basın toplantısı düzenledi.

Malkoç, toplantıdaki konuşmasının başında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

KDK'nin Ankara'da 11-12 Ocak'ta "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği Konferansı" düzenleyeceğini hatırlatan Malkoç, "Toplantımıza 41 ülkeden 70'in üzerinde ombudsman ve insan hakları savunucusu katılacak. Toplantının resmi açılışı saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacaktır. İki gün boyunca 4 oturumda 40'a yakın konuşmacı 21. yüzyılda insan haklarını, insan haklarının sorunlarını ve geleceğini tartışacaktır." ifadelerini kullandı.

- "SAVAŞIN EN BÜYÜK MAĞDURLARI SİVİL VATANDAŞLAR"

Ombudsmanlar açısından Türkiye ile Ukrayna arasında olumlu ilişkiler olduğunu ifade eden Malkoç, 24 Şubat 2022'de başlayan saldırılar sonucu Rusya'nın, Ukrayna'nın bir kısım topraklarını işgal ettiğini anımsattı.

Malkoç, bu savaşın dünyadaki bütün milletlere siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkileri olduğunu dile getirerek, her gün çok sayıda bomba ve merminin atıldığı savaşta, binlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığını hatırlattı.

Bu savaşın en büyük mağdurlarının sivil vatandaşlar olduğunu belirten Malkoç, "Ombudsmanlar olarak bu savaşlara itiraz ediyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyacak onurlu bir barışın yapılması için bütün insanlığı çaba göstermeye davet ediyoruz." dedi.

- "BAZI DEVLETLER, SAVAŞIN DEVAMINDAN YANA GAYRET SARF ETMEKTE"

Bir yıla yaklaşan savaş sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:

"Ancak hayretle görüyoruz, şaşkınlıkla izliyoruz ki maalesef bazı devletler ve devlet başkanları barış çabalarını destekleyecek yerde savaşın devamından yana gayret sarf etmekteler. Bu da ombudsmanlar olarak insanlık adına bizi üzmektedir. Masum insanların ölmesinden, şehirlerin bombalanmasından, mermilerin patlamasından insanlığa hiçbir çözüm veya hayır gelmez. Bugüne kadar da savaşlardan insanlık bir hayır görmemiştir. Muharebe meydanlarının dışında şehirler bombalanıyor, şehirlerin altyapısı tahrip ediliyor. Bu aslında 21. yüzyılda insanlığın iflasının en açık göstergesidir."

Rusya ve Ukrayna taraflarının İstanbul'da gerçekleştirdiği esir takası ve tahıl koridorunun açılmasının, savaş sürecindeki olumlu gelişmeler olduğuna değinen Malkoç, bu gelişmelerin, barış için umuda sevk ettiğini aktardı.

- TÜRKİYE, UKRAYNA VE RUSYA OMBUDSMANLARI GÖRÜŞECEK

Ukraynalı mevkidaşıyla barışın tesisi ve savaş mağdurlarına nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin görüştüklerini anlatan Malkoç, yarın ve sonraki günkü toplantılarda Rusya Ombudsmanı Tatyana Moskalkova ile de görüşeceklerini ve yaralılar, siviller, çocuk ve kadınlar gibi konularda ne yapılabileceğini müzakere edeceklerini bildirdi.

Malkoç, bunun en azından barışa yönelik bir adım olmasını, mağdurların kısmen dahi mağduriyetinin giderilmesini umut ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında üçlü bir görüşme yapacağız. Ombudsmanlar olarak çocuk hakları, insan hakları, yaralılar ve askerlerin değişimi konusunda bir yol haritası belirlemeye çalışacağız. Umut ediyoruz ki bu gerçekleşir. Tabii bunun gerçekleşmesinin sadece kağıt üzerinde olması değil, uygulaması da önemli. Bu konuda çok umutluyuz. Türkiye ombudsmanlığı olarak uzunca zamandan beri bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu toplantı vesilesiyle de öyle zannediyorum yol haritamız netleşecek."

Tahıl koridorunun ardından savaş nedeniyle ayrı düşen Ukraynalı ve Rusyalıların ailelerine kavuşması için bir "kavuşma koridoru" açılmasına ilişkin niyetlerinin olduğunu belirten Malkoç, bu toplantılar sonrası bunu başarmayı umut ettiğini bildirdi.

- UKRAYNA OMBUDSMANI LUBİNETS'TEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ise konferansa daveti ve desteği sebebiyle Malkoç'a teşekkür etti.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savaşın barışla sona ermesi için çabalarını gördüklerini dile getiren Lubinets, bu nedenle Ukrayna halkının, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İşgal altındaki toprakların yeniden Ukrayna'nın olması gerektiğini söyleyen Lubinets, Türkiye'nin çabalarıyla ilerleyen çalışmalardan olumlu sonuçlar elde etmeyi arzuladıklarını kaydetti.