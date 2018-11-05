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Vekil yakınına 'aday'lık yasağı

AK Parti’de, belediye seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak kişilere yönelik takvim, kural ve ilkeler bir yazıyla tüm teşkilatlara gönderildi.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti’de, Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son MKYK toplantısında, belediye seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak kişilere yönelik takvim, kural ve ilkeler bir yazıyla tüm teşkilatlara gönderildi. Başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yapacak kişilerin hazırlayacağı “resmi” evrakların neler olacağı, başvuru ücretinin nereye yatırılacağı gibi tüm detayların yer aldığı yazıda, vekillerle ilgili başlık dikkat çekti. Yazıda, vekil, il ve ilçe başkanı yakınlarına yönelik ‘aday’lık yasağı net bir şekilde ortaya konularak, “Partimiz Milletvekilinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları, milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar” dendi. MKYK toplantısında alınan karar doğrultusunda teşkilatlara gönderilen yazıda, adaylık sürecine yönelik tüm detaylara yer verildi. Aday olmak isteyenlerden, bulundukları görevlerden istifa etmeleri gerekenler tek tek sayıldı.  

İSTİFA ETMESİ GEREKENLER 

Seçim Yasası’ndaki kuralların taşındığı yazıda, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subaylar ile astsubaylar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu bankaları görev alanların 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17’ye kadar istifa etmek zorunda olduğu vurgulandı.

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