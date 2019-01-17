Vekillerinden topladı, tazminatı ödedi

Davacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası iddiaları nedeniyle Anadolu 20. Asliye Hukuk ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ödemeye mahkum edildiği toplam 320 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.

TAZMİNAT BEDELİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu’nun avukatının talebini yerinde görerek, söz konusu bedeli İcra Müdürlüğüne teminat olarak yatırması için süre verdi. Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 460 bin 435 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesine yatırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle 3 ayrı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lira teminat bedelini 18 Eylül 2018’de İstanbul 3. İcra Dairesine yatırmıştı. Bu yatırılan bedelle birlikte Kılıçdaroğlu’nun yatırdığı tazminat miktarı bir milyon 369 bin 788 liraya ulaştı. Söz konusu 5 ayrı tazminat davasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde, söz konusu bedel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına verilecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu tazminat paralarını kendi vekillerinden aldı ve yatırdı.