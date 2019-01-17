Vekillerinden topladı, tazminatı ödedi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıkları iddiaları nedeniyle ödemeye mahkum edildiği tazminata karşı 460 bin 435 liralık teminat bedelini İstanbul 3. İcra Dairesi’ne yatırdı.
Davacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası iddiaları nedeniyle Anadolu 20. Asliye Hukuk ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ödemeye mahkum edildiği toplam 320 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.
TAZMİNAT BEDELİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu’nun avukatının talebini yerinde görerek, söz konusu bedeli İcra Müdürlüğüne teminat olarak yatırması için süre verdi. Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 460 bin 435 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesine yatırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle 3 ayrı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lira teminat bedelini 18 Eylül 2018’de İstanbul 3. İcra Dairesine yatırmıştı. Bu yatırılan bedelle birlikte Kılıçdaroğlu’nun yatırdığı tazminat miktarı bir milyon 369 bin 788 liraya ulaştı. Söz konusu 5 ayrı tazminat davasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde, söz konusu bedel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına verilecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu tazminat paralarını kendi vekillerinden aldı ve yatırdı.
MEHRUZE TEYZEDEN CHP'LİLERE ZOR SORU
Ekrem İmamoğlu’yla girdiği diyalogla Türkiye’nin gündemine oturan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, yaşananları anlattı: İmamoğlu’na ‘Sana oy moy yok’ diyen Keleş 15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu neden bir tankın önüne yatmadı. Neden Bakırköy’e kaçtı? Madem Türkiye sevdalısıydı, o da bir tankın önüne yatsaydı. Neden bunları söylemeyeyim. Oyum Tayyip Erdoğan’a. Ölürsem Cumhurbaşkanım, cenazeme de gel. CHP ne yaptı ki oy verelim. Kılıçdaroğlu bir ara yürüyüşe gitti, Kadıköy’ü mahvetti. Şehitlerimiz nedeniyle gelinlerimiz dul kaldı. Hep CHP’nin yüzünden.
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