12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2612
  • 6,0135
  • 220.381
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido askerlerle görüşüyor

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Guaido, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi.

Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, "gayrimeşru" olarak tanımladığı Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.

Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirterek Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te ABD'ye sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini açıkladı.

Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti.

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muhalif başkandan itiraf! 'Bizi kullandılar'

Muhalif başkandan itiraf! 'Bizi kullandılar'

ABD destekli lider askerler ile görüştü

ABD destekli lider askerler ile görüştü

Duyanlar şaşırdı: Ankara'da çakmakla gasp

Duyanlar şaşırdı: Ankara'da çakmakla gasp

İran'da mezhep tartışması büyüyor

İran'da mezhep tartışması büyüyor

Avrupa'da gerilim büyüyor: Onlar tarihe yakışan lider hak ediyorlar

Avrupa'da gerilim büyüyor: Onlar tarihe yakışan lider hak ediyorlar

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Almanya'ya önemli uyarı: Pahalıya mal olacak

Almanya'ya önemli uyarı: Pahalıya mal olacak

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA