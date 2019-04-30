Venezuela'daki darbe girişimine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "İşgal yıllarında Gaziantep'te Fransızlar ve Ermeni çetelerince yapılan katliamlar", CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Arabuluculukla ilgili yaşananlar ve çözüm önerileri", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da "1915 olayları"na ilişkin gündem dışı söz aldı.

Yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajlarını paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden TSK konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını hatırlatarak, şehide Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Venezuela'daki darbe girişimine değinen Muş, "Dünyanın neresinde olursa olsun 'ama, fakat' demeden tüm darbeleri kınıyoruz. Hiçbir gerekçe darbelere mazeret olamaz." ifadesini kullandı.

Hiçbir gerekçenin, silahlı cuntacıların kendi halklarına ve seçilmiş hükümetine silah doğrultmasına bahane olamayacağını vurgulayan Muş, "Geçmişte birçok kez darbe ve darbe girişimine maruz kalan Türkiye ilkesel duruşunu koruyarak Venezuela'daki bu darbe girişimine karşı duruşunu koruyacaktır. Venezuela'daki darbe girişimini lanetliyor, tüm dünyayı Venezuela'daki halkının iradesine saygılı olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'nin, iç ve dış bağlantılı problemlerle çetin bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Bu mücadelenin, "beka seviyesi"nde olduğunun altını çizen Bülbül, "Bu meselelerde Türkiye'nin oluşturduğu milli politikalar çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde olmak zaruridir. Türk milleti, tarihte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin bekasını her türlü dünyevi menfaatinin üstesinde tutarak geleceğine sahip çıkacaktır. Siyaset kurumuna düşen mesuliyet ise içinde olduğumuz ateş çemberini yok saymamak, görmezden gelmemektir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Boğaziçi Üniversitesinde, Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz bir sözde yazarın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten "şeytan" olarak bahsettiğini dile getirdi.

Türkkan, "Bu mesnetsiz benzetmeyi şiddetle kınıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmek demokrasi, hürriyet ya da ifade özgürlüğü demek değildir. İYİ Parti olarak ilgili makamların, bu sözde yazara gerekli hukuki işlemleri başlatmasını bekliyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise açlık grevleri ve ölüm orucundakilerin gidişatının daha da kötüleşmemesi için Meclis Başkanlığı ile Adalet Bakanlığının sorumluluk alması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğuna işaret ederek, "İstanbul'un belli meydanlarının 1 Mayıs'a kapatılmasını doğru bulmuyoruz. İşçisinden, emekçisinden, işçinin emekçinin kutlayacağı bayramdan korkan devlet olmaz. Bundan sonraki süreçte 1 Mayıs'ın, Taksim Meydanı'nda kutlanmasının işin olağanı ve doğalı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Suriye'nin Azez kentinde üs bölgesine giden TSK konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaraladığını belirtti.

Şehide Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Adan, "Teröristler, bu millete ihanet eden, kahpece eylemlerine devam edenlerin her gün nefesinin kesildiğini biliyoruz. Bunların da nefesi kesilecektir. Allah milletimizin birliğini, devletimizin yüceliğini korusun." dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, daha sonra Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı ile Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını aldıklarını dile getirdi.

Bilgen, Ertan, Mızraklı ve Kaplan'ın milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiği, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Öte yandan Okulsporları Genç Erkekler Türkiye Futsal Şampiyonası'nda şampiyon olan Denizli Bozkurt Spor Lisesi öğrencileri, TBMM Genel Kurulunu ziyaret etti. Öğrenciler kendilerine ayrılan bölümden Genel Kurul çalışmalarını izledi.