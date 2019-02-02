'Venezuela’ya dışarıdan müdahale çözüm getirmez'

AP’nin, Venezuela’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalif lider Guaido’yu tanımasıyla ilgili soruya Çavuşoğlu, “Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir.” yanıtını verdi.

MADURO SEÇİMLE GELDİ

Çavuşoğlu, bu ülkelerin taraf tutmak yerine Venezuela içinde diyaloğu ve Venezuela ile diyaloğu ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’nin bu tür kararları doğru bulmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse.” şeklinde konuştu. Öte yandan Venezuela’da gerçekte bir sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunun diyalog ve iş birliği ile çözülebileceğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, “Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela’ya ve Venezuela halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldırmış oluruz.” dedi.

Romanya’nın partiler üstü bir politika izleyerek Türkiye’nin AB üyeliğini her zaman kesintisiz şekilde desteklediğini anımsatan Çavuşoğlu, “Bu dönemde de AB ile ilişkilerimizin daha da normalleşeceğine inanıyoruz. Temaslar devam edecek” diye konuştu.