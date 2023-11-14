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Politika

Verilen desteğe dikkati çekti: Burada barış içerisinde yaşıyorsak Türkiye sayesindedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye'nin desteklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, 'Bugün burada barış ve huzur içinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı (Kıbrıs Barış Harekatı) sayesindedir. Biz siyasi destek istiyoruz Türkiye yanımızda duruyor.' dedi.

AA14 Kasım 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
Verilen desteğe dikkati çekti: Burada barış içerisinde yaşıyorsak Türkiye sayesindedir
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KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Üstel tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Yılmaz ile Üstel, Ercan Havalimanı Şeref Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye'nin desteğiyle sürdürdüğü varoluş mücadelesini bir cumhuriyet kurarak taçlandırdığını söyledi.

KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya gelen Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür eden Üstel, iyi günde, kötü günde, tasada ve sevinçte Kıbrıs Türk halkının yanında duran Türkiye'nin, samimiyet, saygı ve güvene dayalı karşılıksız sevgisini kendilerine dünyalar verilse değişmeyeceklerini dile getirdi.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman, her yerde yanında olmuştur. Biz güvenlik istedik Türkiye yanımızda oldu. Bugün burada barış ve huzur içinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı (Kıbrıs Barış Harekatı) sayesindedir. Biz siyasi destek istiyoruz Türkiye yanımızda duruyor. Yatırım desteği istiyoruz Türkiye yatırım yapıyor. Dünya ile kucaklaşmak için yeni bir yola çıktık, Türkiye yine yanımızda." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ile tek yürek olarak KKTC'yi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

Üstel, 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'ye desteklerinden dolayı Türk devletine, yetkililerine ve halkına teşekkür etti.

  • KKTC Başbakanı Ünal Üstel
  • KKTC
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

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