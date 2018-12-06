Vesayet direniyor

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP), uygulamanın anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek yürütmesini durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini 1 üyenin karşı oyu ve 4 üyenin oyuyla reddetti. Karşı oy kullanan üyenin de HKP gibi “Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez” demesi ise dikkat çekti. Danıştay 2. Dairesi, HKP’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması istemini 1’e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti. Daire, iptal istemine ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde verecek.

İMKAN TANINDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde önemli bir değişikliğe gidilerek, kadın personellerin başörtü takabilmelerine imkan tanındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nin “Genel Hükümleri” bölümüne şu madde eklenmişti: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler.” HKP, söz konusu düzenlemenin anayasa ve yasalara aykırı olduğunu iddia ederek Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay 2.Dairesi, 20 Aralık 2017’de toplanarak HKP’nin öncelikle yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı.

OY ÇOKLUĞUYLA RET

HKP’nin yürütmesinin durdurulması talebi, 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi. Kararda, “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Karara muhalefet eden bir üye karşı oy yazısında vesayet odaklarıyla benzer ifadelere kullanması ise dikkat çekti. Üye, şu değerlendirmeyi yaptı: “Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu izaha gerek yoktur.”