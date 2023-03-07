Waddaulah Ankara'da... Başkan Erdoğan: İlişkilerimizi çeşitlendirecek anlaşmalar yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Görüşmemizde, İslam düşmanlığı ve Ukrayna savaşını ele aldık. Bölgesel ve uluslararası alanlarda işbirliğimizi arttırmanın önemine değindik

Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular

Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı'nın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız



Brunei Darüsselam Sultanı Hassanal Bolkiah'ın açıklamaları:

Deprem nedeniyle taziyelerimizi Türk halkına sunmak isteriz. Ben eminim ki hükümetin çabasıyla, Türk halkının dayanıklılığıyla Türkiye bu trajediyi atlatarak daha güçlü hale gelecektir

Bugün imzalanan anlaşmalar sayesinde ticari, ekonomik, savunma alanlarında işbirliğimizi daha da güçlendirme amacımıza daha kolay ulaşacağız

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brunei'de birçok yatırım imkanı olduğunu dile getirdim