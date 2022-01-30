Wagner sorun teşkil ediyor! ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

30 Ocak 2022 Pazar 15:49 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 15:49

Al Jazeera, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki askeri varlığına ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı. Yazıda ABD'nin Libya'da Türkiye'ye ihtiyacı olduğu vurgulandı.



Al Jazeera konuşan Cenevre merkezli Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'den Jalel Harchaoui, Biden'ın Libya için bir stratejisinin olmadığını ifade etti.

Bu bağlamda Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki askeri varlığının devam edeceğini söyleyen Harchaoui, Washington'ın perspektifinde bu durumun, "Wagner grubunun varlığı genişlemediği sürece" sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Harchaoui, Rus güçlerinin Libya'daki varlığına ilişkin endişeler karşısında ABD'nin Türkiye ordusunun bölgedeki varlığını "Washington'ın gerçekçi bir şekilde bekleyebileceği en iyi sonuç" olduğunu aktardı.

"ABD'NİN WAGNER GRUBUNA KARŞI TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"



Harchaoui durumu şöyle açıkladı: "ABD'nin sahip olduğu tek mekanizma Türkiye'nin varlığı. ABD, Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi görüyor. Amerikan perspektifinde bu varlık, istenen bir durum. Aynı zamanda ABD'nin Rusya'nın varlığını genişletmesini önlemek için bir araca ihtiyacı var. Sonuç olarak, Washington, Türkiye'nin Libya'daki varlığına olumlu bakmış oluyor"