Yağcı: Dış mihrakların değirmenine su taşımayı bırakın

AA 21 Aralık 2021 Salı 17:47 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 17:47

Yağcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik daralmayı en az zararla atlatmaya çalıştığını, ancak bu süreçte bazı iş birlikçilerin, döviz kuru üzerinden Türkiye'nin ekonomik dengesini bozmaya kalktığını belirtti.

Döviz kurundaki dalgalanmalara değinen Yağcı, "Bazı çevreler, hükümeti yıpratma adına devlete ve millete zarar vermekten çekinmediler. Haince kurulan bu tuzağın parçası oldular. Adeta dümenine geçmek istedikleri geminin tabanını delmekten çekinmediler. Ama her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız haklı çıktı." diye konuştu.

TÜSİAD'ın açıklamalarını da anımsatan Yağcı, "Dünyanın her ülkesinde sanayici ve iş adamları kendi ülkesi ile büyümeyi düşünürken, maalesef TÜSİAD'ın temsil ettiği bazı çevreler, devletimizin ve milletimizin aleyhine davranarak, başka mihrakların adamı olduklarını göstermekten çekinmiyorlar, çekinmediler. Başka Türkiye yok. TÜSİAD'ın ipiyle kuyuya inenler kuyunun dibinde kalırlar. Dış mihrakların değirmenine su taşımayı bırakın." ifadesini kullandı.