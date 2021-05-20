star.com.tr 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:27

1991'den 1994'e kadar İsveç'in başbakanı olarak görev yapan Carl Bildt, İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin ulusal yayın kanalı SVT'ye konuşan Bildt, 'Bunları tetikleyen El Aksa Camii'ne yönelik polis baskınıydı. Bu eylem, Nazileri Vatikan'a göndermek gibi.' ifadelerini kullandı.

YAHUDİ LOBİSİNDEN BASKI

Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Aron Verstandig, Bildt'in açıklamasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Verstandig, Expressen gazetesine verdiği demeçte, "Bu durumda İsrail polisi ve askerlerini Nazilerle bir tutmak sadece iğrenç ve tatsız değil, aynı zamanda saf bir anti-Semitizm teşkil ediyor. İsrail'e yönelik eleştirilerle bir sorunum yok. Ancak, böyle bir benzetme yapmak, açıkça çizgiyi aşıyor.' dedi.

Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) tanımına göre, İsrail siyaseti ile Nazizm arasındaki benzerlik kurmak, anti-Semitizmin bir dışavurumudur. İsveç hükümeti de bu tanımı kabul etti.

BİLDT İFADESİNİ GERİ ALMAK ZORUNDA KALDI AMA İSRAİL'İ ELEŞTİRMEYE DEVAM ETTİ

Çoğu Yahudi cemaatinin baskı ve açıklamalarına dayanamayan Carl Bildt daha sonra, ifadesinin "hoş olmadığını" söylemek zorunda kaldı.

Baskılar üzerine Expressen'e konuşan Bildt, 'Kutsal günlerde polis güçlerini kutsal yerlere göndermenin hangi duyguları çağrıştırdığını açıklamak için başka bir benzetme seçmeliydim. Mescid-i Aksa'da olanlarla ilgili tartışmanın özü buydu. Aslında çoğu insanın da bunu anladığını düşünüyorum.' dedi.

Carl Bildt 1991'den 1994'e kadar İsveç'in başbakanı olarak görev yaptı ve Liberal-Muhafazakar Ilımlı Parti'yi 1986'dan 1999'a kadar yönetti. Bildt ayrıca, 2006 ile 2014 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı son verilere göre, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu 19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1570 kişi de yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini, bunlardan 47 bininin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 58 okula sığındığını kaydetti.

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