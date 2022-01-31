Yakın takibe aldılar: Türkiye'nin adımları jeopolitik verileri değiştirdi

Star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:39

Türkiye ile bölgesel ülkeler arasında yürütülen normalleşme sürecini gündemine alan Yunan basını, jeopolitik verilerin değiştiğini yazdı.



Rusya-Ukrayna krizine değinen analiz yazısında Dedeağaç askeri üssünü kullanan ABD'nin daha fazla taviz talep etme olasılığının Yunanistan'ı endişelendirdiği belirtildi.

İran gibi Türkiye'nin de Batı sisteminden kopma ihtimalinin ABD'yi korkuttuğu ifade edilirken Türkiye'nin İsrail, BAE ve Mısır'la yürüttüğü normalleşme adımlarının Atina'yı yakından ilgilendirdiği kaydedildi.

İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog'un Şubat ayında Ankara'ya yapacağı ziyarete dikkat çekilen yazıda "İsrail'de Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurulması yönünde ciddi bir istek var" denildi.



Libya'nın Yunan çıkarları için önemine vurgu yapılırken Atina hükümetinin tüm girişimlerine rağmen Türkiye'nin Trablus'ta etkili bir faktör olarak yerini koruduğu belirtildi.

Türkiye'nin Batı ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi nedeniyle jeopolitik verilerin değiştiğini yazan Yunan basını, Atina hükümetinin konumunu yeniden şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.