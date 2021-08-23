23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz basınında yer alan bazı haberleri teyit etmeden "Türkiye mülteci merkezi olacak" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan kaynaklar üzerinden söylemiş olduğu sözler bakanlık tarafından yalanlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İNGİLTERE BASININDA AFGAN SIĞINMACILAR İÇİN TÜRKİYE'NİN ADININ ANILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ASIRLIK PARTİYİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUM ÜZÜCÜ"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü..." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor.



Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü... https://t.co/NWPBqPOQic pic.twitter.com/kSAV81qjcW — Mustafa Varank (@varank) August 22, 2021

- THE MAİL ON SUNDAY GAZETESİNDE YAYIMLANAN MAKALE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace 'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.